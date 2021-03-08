В Москве допустили подъем заболеваемости COVID-19

Власти Москвы допускают подъем заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом заявила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-24».

Заммэра также выразила надежду на то, что подъем заболеваемости не будет таким высоким, как в прежние периоды.

«Мы готовы к любому сценарию развития событий», — добавила она.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве за последние 24 часа выявили 1 421 случай коронавирусной инфекции, при этом зафиксировали 53 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что более 700 тысяч москвичей привились от коронавируса.