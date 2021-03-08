В Москве допустили подъем заболеваемости COVID-19
Анна Светлова
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Власти Москвы допускают подъем заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом заявила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-24».
Заммэра также выразила надежду на то, что подъем заболеваемости не будет таким высоким, как в прежние периоды.
«Мы готовы к любому сценарию развития событий», — добавила она.
Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Москве за последние 24 часа выявили 1 421 случай коронавирусной инфекции, при этом зафиксировали 53 летальных исхода.
Ранее сообщалось, что более 700 тысяч москвичей привились от коронавируса.
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