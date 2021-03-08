Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные продукты, которые наиболее необходимы для здоровья женщин. Об этом он сказал в эфире «Россия 1».

По его словам, в первую очередь в рацион необходимо включить продукты с кальцием и витамином D. К ним относятся печень трески, сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.

Кроме того, для здоровья женщин важна выработка эстрогенов, которая повышается благодаря соевым бобам, сырам тофу, льняному маслу, куркуме, красному винограду, персикам и чесноку. Также врач посоветовал регулярно употреблять достаточное количество ненасыщенных жиров.

Он отметил, что брокколи предотвращает онкологию, содержит в себе большое количество различных микроэлементов и витаминов, в том числе фолиатов, которые требуется женщинам во время беременности.

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