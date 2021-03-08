В Москве в понедельник ожидается до -3°С и метель

В Москве в понедельник, 8 марта, синоптики обещают до -3°С. В столичном небе будет облачно. В городе пройдет небольшой снег. Также ожидаются метель и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -5...-3°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -14...-16°С. Ветер подует северо-западный, со скоростью 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 736 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.