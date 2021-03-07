На месте аварии на трубопроводе в Югре не нашли загрязняющих воздух веществ

На месте аварии на трубопроводе под Нижневартовском не выявлено превышение допустимой концентрации загрязняющих воздух веществ, сообщается на сайте правительства Югры.

«По состоянию на 7 марта отобраны и проанализированы пробы атмосферного воздуха в пунктах наблюдения за загрязнением атмосферы <...> загрязняющие вещества, превышающие предельно-допустимую концентрацию, не обнаружены», – указано в сообщении.

6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе возник пожар на реке Обь под Нижневартовском, пострадал один человек. Возгорание было ликвидировано 7 марта. В ходе проверки воды Администрация города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе не выявила нарушений.