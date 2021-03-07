Экс-помощника президента Абхазии арестовали за незаконное хранение оружия

Суд города Сухума вынес решение об аресте экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы за незаконное хранение оружия. Об этмо сообщает ТАСС.

В отношении него ранее было возбуждено дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору».

Судья Леварса Багателия принял решение об аресте Авидзбы сроком на месяц, до 5 апреля.

Слушание проходило в здании Службы госбезопасности республики.