Экс-помощника президента Абхазии арестовали за незаконное хранение оружия
Ника Пикекатлет
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Суд города Сухума вынес решение об аресте экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы за незаконное хранение оружия. Об этмо сообщает ТАСС.
В отношении него ранее было возбуждено дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии «Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору».
Судья Леварса Багателия принял решение об аресте Авидзбы сроком на месяц, до 5 апреля.
Слушание проходило в здании Службы госбезопасности республики.
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