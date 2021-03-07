Подозреваемого в убийстве четырех человек в Подмосковье отправят на медосвидетельствование

Подозреваемый в убийстве 45-летней женщины и трех ее внуков должен будет пройти медосвидетельствование. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов мужчины оказался сыном зарезанной в подмосковном городе Ликино-Дулево.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий уточнила, что в момент задержания мужчина находился в неадекватном состоянии. В связи с этим было принято решение направить его на медосвидетельствование.

«Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования», — отметила Врадий.

По ее словам, убитыми оказались дети в возрасте 8 лет и двое — 2-х лет.