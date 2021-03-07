Bloomberg: в мире введено почти 300 млн доз вакцин от COVID-19

Названо число прививок от коронавируса нового типа, которое было сделано в мире с момента начала вацинации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, всего было введено более 299 млн доз вакцин от COVID-19 в рамках кампании по вакцинации, которая проходит в 111 странах мира.

Наибольшее число прививок было сделано в США — 87,9 млн доз, а также в Китае, где гражданам ввели 52,5 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Следом идут страны ЕС, где было сделано 39,8 млн прививок, а также Британия, где было введено 22,9 млн доз препарата от COVID-19.

Ранее Австрия прекратила использование партии вакцины AstraZeneca после смерти женщины.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 117,1 млн заболевших, свыше 92,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».