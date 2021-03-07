Двое взрослых и ребенок стали жертвами пожара в девятиэтажке в Уфе

В девятиэтажном многоквартирном жилом доме в Уфе произошел пожар, жертвами которого стали три человека, передает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в здании по улице Ферина. Спасатели эвакуировали из дома 150 человек, в том числе 46 детей.

Как стало известно, возгорание случилось на четвертом этаже.

«По состоянию на 02:00 (мск.) на месте пожара обнаружено трое погибших, из них один ребенок», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что четыре человека получили повреждения.

В настоящее время тушение пожара продолжается.