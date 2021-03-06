В Петербурге сиделку обвиняют в покушении на убийство блокадницы

Красносельский районный суд Петербурга арестовал местную жительницу Любовь Анисимову, которую обвиняют в покушении на убийство 98-летней блокадницы. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

По данным СК, Анисимову наняли в качестве сиделки. На следующий день женщина выпила спиртное и спровоцировала конфликт, в ходе которого угрожала пенсионерке убийством и избила ее. Полицию вызвали соседи, которые пришли на крики. Блокадница была отправлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

По данным пресс-службы судов Петербурга, Анисимова, «осознавая реальную возможность наступления смерти (потерпевшей) и желая ее наступления», избила блокадницу, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множество ушибов и ссадины.

Анисимову поместили под стражу. Ей инкриминируют ч.3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).