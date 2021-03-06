Атмосферное давление «рухнет» на выходных в Москве
Катерина Медведева
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о снижении атмосферного давления на выходных. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно, это 729 миллиметров ртутного столба, после сегодняшних 747 миллиметров — на 18 единиц», — сказал он.
Синоптик предупредил, что сильная головная боль из-за атмосферного давления будет не только у метеозависимых, но и у здоровых людей.
Ранее стало известно, когда «барическая пила» уйдет из Москвы.
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