Школьникам закроют доступ к негативному контенту в интернете

Сеть Wi-Fi в российских школах будет настроена на доступ только к верифицированному контенту, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях», – рассказал Кравцов.

По словам министра, до конца текущего года все городские школы должны быть подключены к интернету скоростью не менее 100 мегабит в секунду, для поселковых и сельских школ минимальная скорость интернета составит 50 мегабит в секунду.

Ранее Кравцов рассказал, что в Минпросвещения рассчитывают на очное начало следующего учебного года.