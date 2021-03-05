Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный
Анна Светлова
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 5 марта о разблокировке социальных карт и переводе домашнего режима в рекомендательный. Об этом он сообщил в своем блоге.
«Принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал глава города.
По его словам, такая мера была принята в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.
Соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 8 марта.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Москве коронавирус выявили еще у 1757 человек.
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