Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 5 марта о разблокировке социальных карт и переводе домашнего режима в рекомендательный. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал глава города.

По его словам, такая мера была принята в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

Соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 8 марта.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в Москве коронавирус выявили еще у 1757 человек.