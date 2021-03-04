Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России снижаются, однако есть еще много опасных вызовов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в четверг, 4 марта, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много, и они весьма опасный характер носят», — сказал российский лидер.

В связи с этим он выразил надежду на то, что волонтеры продолжат свою работу.

Президент поздравил участников акции с годовщиной работы «на столь замечательном, востребованном и таком благородном поприще».

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 290 135 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 87 823 человека, вылечились 3 869 857 пациентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что все опасности, связанные с коронавирусом, будут минимизированы к осени.