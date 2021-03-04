В Москве в четверг ожидается до +1°С и мокрый снег

В Москве в четверг, 4 марта, ожидается до +1°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -1 до +1°C. Будет облачно, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до -7...-5°C. Ожидается облачность с прояснениями, гололедица, местами небольшой снег. Ветер северо-западный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 737 мм рт. ст., ночью – 738 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.