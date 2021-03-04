Палата представителей США одобрила реформу полиции имени Джорджа Флойда

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о реформе полиции, названный в честь погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters.

«Акт о справедливости в работе полиции имени Джорджа Флойда» поддержали 220 членов палаты представителей, в их числе был лишь один республиканец. Против принятия законопроекта выступили 212 конгрессменов.

Законопроект предусматривает запрет на применение удушающих приемов при задержании, «отбор» подозреваемых по религиозному или расовому признаку, а также ослабление юридической доктрины «квалифицированного иммунитета», защищающую полицию от исков о злоупотреблениях. Кроме того, в случае принятия закона в США будет создана общенациональная база данных о злоупотреблениях полиции.

После одобрения палатой представителей документ будет направлен на рассмотрение сената.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.