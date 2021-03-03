Сын сотрудника НКВД заявил в полицию на правнука расстрелянного мужчины

Томский общественник Денис Карагодин, который занимается расследованием по делу о расстреле его репрессированного деда, рассказал, что на него заявил в полицию сын сотрудника НКВД Сергей Митюшов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление было подано в отдел полиции «Дзержинский» в Новосибирске в январе 2021 года. Данную информацию подтвердили в МВД.

«Оно зарегистрировано и передано для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по территориальности в город Томск», — подчеркнул представитель ведомства.

Там также уточнили, что заявление было подано в связи с дискредитацией имени отца Митюшова.

В частности, на портале karagodin.org была размещена информация, согласно которой Митюшов-старший принимал участие в убийстве, поскольку его подпись стоит на соответствующем документе из акта о расстреле. По словам Карагодина, такие данные он получил из архивов, а также законно полученных официальных документов федеральных ведомств.