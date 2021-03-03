Источник сообщил о скором снятии ограничений по коронавирусу в Подмосковье

Источник в облправительстве рассказал о том, что власти Подмосковья планируют снять ограничения на заполняемость театров и концертных залов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое решение может быть принято до конца текущей недели.

«До конца недели снимем все ограничения. Ждем постановления губернатора», — добавил собеседник агентства.

Ранее минкультуры Московской области ослабило введенные в рамках борьбы с пандемией правила на заполняемость кинозалов и театров. На данный момент учреждениям разрешено продавать 75% зрительских мест.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о снятии большинства ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.