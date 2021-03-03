В России не обнаружен нигерийский штамм коронавируса
Карина Казанцева
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В России не обнаружен нигерийский штамм коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован», — сказали в ведомстве.
Подчеркивается, что Роспотребнадзор следит за ситуацией.
Ранее в Нигерии была обнаружена новая разновидность коронавируса.