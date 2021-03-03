Суд оставил Фургала под арестом еще на 3 месяца

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

Его адвокат Михаил Карапетян уточнил, что судом было удовлетворено ходатайство следователя.

Согласно принятому решению, Фургал будет находиться под арестом еще до 8 июня 2021 года.

Карапетян добавил, что заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме с целью защиты свидетелей по делу от угроз и из-за тайны следствия.

Ранее Фургал выразил надежду на оправдательный приговор суда.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.