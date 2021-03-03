Совфед одобрил закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний, передает ТАСС.

Данный законопроект призывает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, так как подозреваемым, обвиняемым и осужденным, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. В случае попытки передачи телефона или других средств связи грозит административная ответственность.

Также законопроект предусматривает, что операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о блокировке мобильных номеров в тюрьмах.