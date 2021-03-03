Три человека пострадали при взрыве в лаборатории псковского университета

Три человека пострадали в результате взрыва в лаборатории Псковского госуниверситета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, инцидент произошел в лаборатории неорганической химии учебного корпуса. Сдетонировала колба со смесью перманганата калия и соляной кислоты.

Пострадавших госпитализировали.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в больнице украинского города Черновцы произошел взрыв.