Названы самые популярные подарки на 8 Марта

Сковородки продолжают оставаться самыми популярными подарками к Международному женскому дню, за последние две недели их продажи выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные интернет-ритейлера Wildberries.

На втором по популярности месте оказался фен, их продажи увеличились в 3,8 раз.

В компании также уверены, что женщины к 8 марта получат цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы и духи, так как именно эти вещи чаще всего покупали в период с 15 по 28 февраля.

Отмечается, что продажи кремов, «бьюти-боксов» и наборов косметики в указанный период выросли на Wildberries в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, духов — в шесть раз, и мягких игрушек — в шесть раз.

Ранее россияне рассказали об отношении к 23 февраля и 8 марта.