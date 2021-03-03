Инфекционист назвал дату снятия основных коронавирусных ограничений

Многие ограничения, введенные в РФ из-за COVID-19, можно будет отменять уже в апреле-мае. Об этом заявил кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский, передает РИА «Новости».

«Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».