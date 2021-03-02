В Пермском крае ищут мужчину, убившего женщину и двух ее детей

После убийства неизвестным женщины и ее двоих детей в Пермском крае возбуждено уголовное дело, сообщают на сайте Следственного управления СК по Пермскому краю.

«Утром 2 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в поселке Октябрьский Пермского края, погибшими от травм криминального характера обнаружены женщина 1979 года рождения, ее дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения», — уведомляет СК.

Под руководством главы управления на месте убийства работает оперативная группа. Личность преступника пытаются установить сотрудники ведомства. Для этого производится осмотр места преступления, допрос свидетелей и просмотр записей с камер видеонаблюдения.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина. В ведомстве уточняют, что члены семьи были убиты с особой жестокостью. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ, указано на сайте СК.

Ранее суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом.