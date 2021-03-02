Суд арестовал обвиняемого в убийстве семьи под Нижним Новгородом

Обвиняемый в убийстве семьи из четырех человек в поселке под Нижним Новгородом гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров арестован на два месяца, пишет РИА «Новости».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 27 апреля 2021 года включительно», — заявил судья Азамат Ионов.

Следствие настаивало на аресте, потому что Амиров, будучи иностранцем, может скрыться от правосудия.

28 февраля тела пожилой пары, их невестки и ее пятилетнего сына были обнаружены в поселке Кудьма. По данному факту СК возбудил уголовное дело.