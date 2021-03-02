В США подросток погиб в результате стрельбы в школе

В школе штате Арканзас произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Согласно представленным данным, стрельба произошла в городе Пайн-Блафф.

Власти отмечают, что один из учеников открыл стрельбу во время перемены, а после этом предпринял попытку скрыться.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его в одном из соседних районов.

В результате стрельбы погиб 15-летний школьник.