В США подросток погиб в результате стрельбы в школе
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В школе штате Арканзас произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Согласно представленным данным, стрельба произошла в городе Пайн-Блафф.
Власти отмечают, что один из учеников открыл стрельбу во время перемены, а после этом предпринял попытку скрыться.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его в одном из соседних районов.
В результате стрельбы погиб 15-летний школьник.
close