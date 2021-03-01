В «Единой России» ожидают обновления половины партсписка

По итогам партийных праймериз список «Единой России» на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Я думаю, что мы за счет этого серьезно обновимся — качественно и количественно. Мой прогноз очень высокий. По округам с высокой долей вероятности победит тот, кто сейчас является депутатом, потому что у него есть своя сетка, а по спискам, думаю, обновление будет около 50 процентов», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. Это значит, что в нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только член ЕР. В большинстве регионов оно будет электронным.

Праймериз «Единой России» запланированы на 24-30 мая. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября.