Три человека стали жертвами пожара в частном доме под Волгоградом

Трое человек погибли в результате пожара в частном доме в селе Солонка Волгоградской области в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

Отмечается, что огонь охватил площадь в 70 кв. м.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела трех взрослых. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новгородской области.