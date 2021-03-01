Три человека стали жертвами пожара в частном доме под Волгоградом
Анна Светлова
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Трое человек погибли в результате пожара в частном доме в селе Солонка Волгоградской области в понедельник, 1 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.
Отмечается, что огонь охватил площадь в 70 кв. м.
При разборе завалов спасатели обнаружили тела трех взрослых. В настоящее время устанавливается причина пожара.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новгородской области.
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