Глава МВД Белоруссии: ситуация в стране находится под контролем органов правопорядка

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию с обеспечением безопасности в стране. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Он подчеркнул, что такая ситуация наблюдается не только в столице, но и в других городах.

По его словам, события августа 2020 года показали народу, что он может потерять спокойствие на улицах из-за тех, кто «пытался создать хаос».

«То, что создавали многие поколения, можно за один миг и очень быстро потерять», — отметил Кубраков.

Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала срок ухода президента Белоруссии Александра Лукашенко с поста.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.