Прошедшая зима в Москве оказалась на 1°C холоднее нормы
Марина Львова
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Прошедшая зима в Москве оказалась холоднее климатической нормы на 1°C, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, уровень осадков за зиму оказался выше нормы.
«Прошедшая зима 2020-2021 годов оказалась на один градус ниже нормы, а осадков выпало на 20% больше положенного с ярко выраженной аномалией в феврале», — отметил синоптик.
Также, по его словам, март 2021 года будет на 1-3°C теплее многолетних значений.
Метеорологическая весна, по его прогнозу, наступит в конце марта, в последней декаде месяца. Тогда произойдет переход среднесуточной температуры через ноль.
Ранее синоптик рассказал об арктических холодах в начале марта.
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