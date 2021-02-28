Прошедшая зима в Москве оказалась на 1°C холоднее нормы

Прошедшая зима в Москве оказалась холоднее климатической нормы на 1°C, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, уровень осадков за зиму оказался выше нормы.

«Прошедшая зима 2020-2021 годов оказалась на один градус ниже нормы, а осадков выпало на 20% больше положенного с ярко выраженной аномалией в феврале», — отметил синоптик.

Также, по его словам, март 2021 года будет на 1-3°C теплее многолетних значений.

Метеорологическая весна, по его прогнозу, наступит в конце марта, в последней декаде месяца. Тогда произойдет переход среднесуточной температуры через ноль.

Ранее синоптик рассказал об арктических холодах в начале марта.