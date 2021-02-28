Радикалы проводят факельное шествие в центре Еревана

В центре Еревана члены радикального движения «Сасна црер» проводят шествие с факелами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Они выступают с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Представители движения собрались на ступенях знаменитого хранилища древних книг Матенадаран, где начался митинг. После захода солнца они взяли факелы и направились на шествие в центр города. За их действиями следят сотрудники правоохранительных органов.

Параллельно с этим в городе проходит концерт оппозиции.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба. Он также раскритиковал решение президента отказать в отставке главы Генштаба.