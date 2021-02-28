Трое детей травмированы при аварии на аттракционе в московском ТЦ

Трое детей получили травмы в результате обрыва аттракциона в ТЦ на востоке Москвы, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал сотрудник развлекательного центра, один мальчик получил ушиб головы, еще двое детей получили небольшие царапины. По его словам, идет проверка аттракциона.

«Сегодня произошё=ел случай небольшой, сейчас разбираемся. Как я знаю, мальчик головой ударился, у него небольшая шишка и все. Ему лет пять, точно возраст не знает. Насколько я знаю, там еще было двое детей, у них небольшие царапинки на ушах и все», — рассказал сотрудник.

По его словам, речь идет о об аттракционе-качелях «Пальма». Сотрудник отметил, что сам аттракцион не старый.

Ранее стало известно, что при обрыве аттракциона в московском ТЦ ребенок один ребенок получил травмы.