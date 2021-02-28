Прорыв трубопровода «Газпром нефти» произошел на месторождении в ЯНАО

Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком АО, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в экстренных службах региона.

Как он отметил, площадь разлива составила 500 кв. м. МЧС не привлекалось, последствия устраняют представители организации.

По данным источника, месторождение принадлежит «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Спорышевское месторождение, расположенное вблизи Ноябрьска, введено в эксплуатацию в 1996 году. Накопленная добыча на начало 2020 года составляла 43,1 млн тонн нефти.

Недропользователь месторождения — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — основное добывающее предприятие ПАО «Газпром нефть» и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.