С отколовшейся льдины у берегов Сахалина спасли 26 рыбаков

В заливе Мордвинова спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«По состоянию на 12.00 по местному времени спасателями доставлено на берег 26 рыбаков-любителей», — говорится на сайте спасательного ведомства.

Отмечается, что проведена разведка ледового поля, других людей на льду не обнаружено.

Ранее началась эвакуация рыбаков со льда у берегов Сахалина из-за образовавшейся в припае трещины. По данным МЧС, в районе села Мальково Корсаковского района из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров в 4 километрах от берега, которая постепенно увеличилась.