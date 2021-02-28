Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новгородской области
Антон Демидов
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В жилом доме в Новгородской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека, передает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Инцидент случился в субботу, 27 февраля, в населенном пункте Кабожа Хвойнинского района области.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в двухквартирном доме.
Отмечается, что пожар был потушен.
Накануне стало известно, что пять человек стали жертвами пожара в одном из кафе Ташкента.
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