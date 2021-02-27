Врач объяснила тяжелое осложнение коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала про тяжелое осложнение у людей, которые переболели коронавирусом. Ее интервью опубликовано на YouTube-канале RT.

По словам врача, мультисистемный воспалительный синдром, встречающийся у больных коронавирусом, — это комплекс проблем, связанный с аутоиммунной агрессией организма, направленной на себя.

«С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца», — сказала Лысенко.

За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 234 720 случаев коронавирусной инфекции, из них 85 743 — с летальным исходом. Вылечились 3 799 406 человек.

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