В Ташкенте при пожаре в кафе погибли пять человек

После тушения пожара в кафе Ташкента были найдены тела пяти человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел.

«В результате пожара погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживающие», — говорится в сообщении.

Правоохранители подозревают умышленный поджог. Детали уточняются.

Ранее три человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье.