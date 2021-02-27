В Ташкенте при пожаре в кафе погибли пять человек
Карина Казанцева
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После тушения пожара в кафе Ташкента были найдены тела пяти человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел.
«В результате пожара погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживающие», — говорится в сообщении.
Правоохранители подозревают умышленный поджог. Детали уточняются.
Ранее три человека погибли при пожаре в доме в Подмосковье.
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