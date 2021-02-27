Дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин на Сахалине

Дети в костюмах единорогов забежали в ювелирный магазин в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, разбили молотком витрину и убежали. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас... ничего, вроде, не похитили, но мы вообще ничего не поняли. Это типа поспорили, или розыгрыш, или, я не знаю, подбежали просто с молотком», — рассказала владелица ювелирного.

Инцидент произошел утром в субботу, 27 февраля.

По данным агентства, в пресс-службе областного управления МВД России также подтвердили произошедшее.

В настоящее время детей разыскивает полиция.