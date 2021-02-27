Диетолог рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

Врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, кому лучше не есть овощи в сыром виде.

По ее словам, не прошедшие термическую обработку овощи не рекомендованы людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения.​

Также специалист опровергла мнение о большей пользе всех сырых овощей, чем приготовленных. Например, ликопин, содержащейся в томатах, лучше усваивается в приготовленных блюдах.

«В отдельных исследованиях было показано, что ликопин способствует снижению рисков онкологических заболеваний. Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров», — объяснила диетолог «Российской газете».

При этом она отметила, что повышение температуры до 100°С и ее воздействие дольше 30 минут приводит к снижению содержания ликопина.

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