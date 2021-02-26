Белоруссия изготовила пробную партию «Спутника V»

Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в стране была выпущена пробная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

Он отметил, что был дан официальный старт локализации производства этого российского препарата в республике.

«Произведена пробная партия российской вакцины «Спутник V», — сказал Пиневич.

На этой неделе Пиневич заявил, что Белоруссия рассчитывает выпускать ежемесячно по 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

22 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия передала Белоруссии технологии по производству российских вакцин от COVID-19, производство будет запущено в марте.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.