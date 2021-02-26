В Нижнем Новгороде спасатели вытащили всех людей из-под завалов после взрыва газа

Под завалами, образовавшимся после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, больше нет людей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Выяснилось, что под завалами была только одна женщина — ее извлекли. Больше под завалами никого нет», — сказали спасатели.

Подчеркивается, что в итоге пострадали три человека: мужчина находится в травмпункте, женщина госпитализирована, еще одну женщину достали из-под завалов, она тоже доставлена в больницу.

Разбор завалов продолжается.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.