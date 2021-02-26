В Нижнем Новгороде спасатели вытащили всех людей из-под завалов после взрыва газа

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре... На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
Михаил Солунин/ТАСС

Под завалами, образовавшимся после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, больше нет людей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Выяснилось, что под завалами была только одна женщина — ее извлекли. Больше под завалами никого нет», — сказали спасатели.

Подчеркивается, что в итоге пострадали три человека: мужчина находится в травмпункте, женщина госпитализирована, еще одну женщину достали из-под завалов, она тоже доставлена в больницу.

Разбор завалов продолжается.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар. Источник назвал неисправное оборудование причиной взрыва.