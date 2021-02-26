Источник назвал предварительную причину взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

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На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре... На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на Мещерском бульваре...
МЧС РФ/РИА «Новости»

Газ в кафе в Нижнем Новгороде мог взорваться из-за неисправного оборудования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа», — сказал источник.

Другие детали не сообщаются.

Взрыв газа произошел в утром 26 февраля на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода. По словам одного из очевидцев, газ взорвался в суше-баре. После взрыва начался пожар. Под завалами могут находиться еще два человека.