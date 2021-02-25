Собянин назвал возможные сроки отмены ограничительных мер по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ряд ограничительных мер, введенных в столице из-за коронавируса, могут снять в ближайшие один-два месяца.

По его словам, это произойдет, если «такой устойчивый, продолжающийся тренд» на снижение заболеваемости COVID-19 в городе сохранится.

Вместе с тем градоначальник отметил, что количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции «достаточно приличное». Как указал Собянин, порядка 500-600 человек ежедневно госпитализируют в больницы, но при этом «еще недавно их было 1700».

«Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», — сказал Собянин.

Он также сообщил, что при сохранении положительной динамики по уровню заболеваемости COVID-19 в Москве могут в течение одного-двух месяцев отменить запрет на проведение городских фестивалей.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов отмечал, что столичные власти надеются снять часть ограничений по коронавирусу к лету.