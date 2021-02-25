Гватемала зарегистрировала «Спутник V»
Карина Казанцева
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Гватемала зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на РФПИ.
«Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V», — приводятся слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.
Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Гватемала стал 37-й страной, одобрившей российский препарат.
Ранее вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Гондурасе.
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