Гватемала зарегистрировала «Спутник V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Гватемала зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на РФПИ.

«Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V», — приводятся слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.

Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Гватемала стал 37-й страной, одобрившей российский препарат.

Ранее вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Гондурасе.