В Нью-Йорке распространилась новая форма коронавируса, снижающая пользу вакцин

Новая форма коронавируса, получившая название B.1.526, распространяется в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследования Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Соответствующий вариант вируса выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

К середине февраля текущего года ученые при помощи международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит в том числе мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавируса уходят от иммунного ответа. Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.

Ранее ученые заявили об обнаружении нового «японского» штамма коронавируса.