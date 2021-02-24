Путин дал сербскому актеру Милошу Биковичу российское гражданство
Иван Акимов
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Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», - говорится в указе.
Бикович - сербский актер кино и театра. В России получил известность своими ролями в фильмах «Отель «Белград», «Холоп», «Лед», сериалах «Магомаев», «Отель «Элеон».