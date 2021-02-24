Полицейский выстрелил в мужчину на юго-востоке Москвы
Катерина Медведева
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Полицейский выстрелил в мужчину из травматического пистолета в ходе конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Марьинский парк около дома 29. Инспектор ДПС ранил ранее неизвестного ему мужчину в ходе возникшего конфликта. Отмечается, что выстрел был произведен из травматического пистолета.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.
Ранее сообщалось о мужчине, открывшем стрельбу в столичном кафе.
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