Полицейский выстрелил в мужчину на юго-востоке Москвы

Полицейский выстрелил в мужчину из травматического пистолета в ходе конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Марьинский парк около дома 29. Инспектор ДПС ранил ранее неизвестного ему мужчину в ходе возникшего конфликта. Отмечается, что выстрел был произведен из травматического пистолета.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.

Ранее сообщалось о мужчине, открывшем стрельбу в столичном кафе.