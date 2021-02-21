Источник: арестованный Воронин не отрицал вину по делу о госизмене

Арестованный по делу о государственной измене политолог Демури Воронин не отрицал свою вину во время задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По слова источника, Воронин не дал четкого ответа на вопрос следователя Федеральной службы безопасности (ФСБ) о признании вины.

«Он колеблется еще», – отметил собеседник агентства.

Политолог Демури Воронина был задержан в Москве по делу о госизмене. После этого Лефортовский суд вынес в отношении него решение об аресте на месяц и 30 суток. Впоследствии адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что Воронин не проходит по делу его подзащитного.