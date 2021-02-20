На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение

На Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате пострадали три человека, разбор завалов продолжается. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МЧС России.

Информация об обрушении поступила в МЧС в 00.44 (мск).

«Самостоятельно спаслись два человека и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, под завалами могут находится еще люди. Для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций проводятся все необходимые мероприятия. Всего привлечено 71 человек и 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

После этого поступила информация, что еще двух пострадавших извлекли из под завалов. Таким образом, число пострадавших возросло до трех.