Президент Танзании призвал жителей молиться три дня

Президент Танзании Джон Магуфули призвал жителей молиться три дня подряд, чтобы страна смогла победить болезни. Об этом сообщает East Africa Radio.

По словам Магуфули, болезни всегда будут существовать.

«Прошу танзанийцев еще раз, в ситуации, когда разлад, продолжим молиться богу. Давайте начнем сегодня – с наших мусульманских братьев, завтра в субботу будут молиться наши братья-адвентисты, и в воскресенье – братья-христиане», — сказал президент.

Политик подчеркнул, что в прошлом году Танзания смогла «победить» и не вводить изоляцию, сохранив экономику.

Танзания не обновляла данные по смертности и заражаемости коронавирусом с мая 2020 года.

Ранее Гвинея второй в Африке зарегистрировала «Спутник V».